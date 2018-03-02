Ситуация с Путиным непростая. Янукович рассказал о тяжелой жизни в России

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве рассказал о тяжелой жизни в России и о своих отношениях с российским лидером Владимиром Путиным,

Отвечая на вопрос журналистов о том, на какие средства экс-президент Украины живет в России, он ответил: "Я вам скажу, мне никто не завидует сегодня – вы в это верите или нет?"

"Что касается того, за какие средства я живу – у меня есть семья, есть мой сын, он довольно молодой здоровый человек, я живу с семьей. И, как говорят, — я ваши деньги не считаю, не считайте и вы мои. Мне на жизнь хватает, хоть и не могу сказать, что я всем доволен, мне очень трудно", — сказал Янукович.

Экс-президент снова заявил, что "денег Януковича" нет ни в одном банке мира, сообщает 24tv.ua

"Хотя их искали всеми возможными способами. Но, как говорится, в темной комнате искать черную кошку бесполезно, когда ее там нет", – сказал политик.

Янукович не стал отвечать на ворос, за чей счет проводится его пресс-конференция, сославшись на "уважение к хозяевам".

"С моей стороны было бы неправильно, если бы я комментировал, за чей счет содержится это здание. Я все-таки нахожусь в гостях в России, поэтому я должен с уважением относиться к хозяевам. Задайте им вопрос — и они ответят", — заявил Янукович.

Он также коснулся также темы секретного решения Краматорского суда по спецконфискации 1,5 миллиардов долларов "семьи Януковича".

Он также отметил, что очень редко видятся с Путиным, добавив, что не претендует на встречу с главой Кремля.

Экс-президент Украины рассказал, что на сегодняшний день ведет переговоры с союзниками для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Я не скрываю того, что мы работаем, мы ведем переговоры, у нас много союзников, в том числе и в Германии", – заявил он.

Отвечая на вопрос о том, советуется ли Янукович с Путиным по вопросу Донбасса, он заявил, что у них "связь", но он не претендует на встречу с российским лидером.

"Когда идет процесс, в котором есть необходимость советоваться, есть и очень много людей, советников... Есть большой аппарат. У нас есть связь. Когда нужно, мы советуемся... А президент России очень занят. Я не претендую, чтобы лично с ним встречаться. Но когда будет необходимость встречаться с Путиным, я буду инициировать такую ​​встречу", — сказал Янукович.

"Я с президентом Путиным за 4 года встречался считанные разы. Я больше контактирую с его аппаратом. С Путиным у меня в этом плане ситуация непростая. Нет необходимости, а во-вторых, он очень занят", – добавил экс-президент Украины.

Напомним, ранее Янукович признал, что в 2014 году написал обращение к лидеру РФ Владимиру Путину в котором просил ввести войска в Украину.