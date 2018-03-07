Журналисты показали, как украинские депутаты фальсифицируют свои биографии в интернете

7 марта 2018, 15:29

Депутата Рады уличили в попытках подать свою биографию в максимально позитивной тональности и без упоминания скандальных фактов.

Нардеп Сергей Рыбалка. Фото: кадр из видео

Народный депутат от фракции "РПЛ" Сергей Рыбалка в преддверии выборов решил подправить свое реноме, взявшись публиковать свои обновленные биографические данные на всех сайтах, который предлагают справки о политических деятелях страны.

28 февраля нардеп обновил свою биографию на сайте Dosye.com.  Заметка о нардепе освещает такие сферы его деятельности, как "бизнес-актив", "политическая деятельность", "политическое преследование", "благотворительность".

После публикации биографии Dosye.com получило от оппонентов парламентария статью, в которой оспариваются приведенные данные. "Считаем возможным разместить здесь данный отклик с целью более широкого информирования общественности", - говорится в тексте материала.

Примечательно, что биография нардепа изложена в максимально позитивной по отношению к Рыбалке тональности. Размещенные биографические справки характеризует нардепа как "активного политического деятеля" и "инициатора ряда важных финансовых законопроектов". Однако на деле все это далеко от правды. С целью не допустить обмана электората, представляем читателям анализ ифнормации, публикуемой Рыбалкой.

Информация, которую Рыбалка о себе исказил: После избрания в Верховную Раду по спискам Радикальной партии Олега Ляшко, Сергей Рыбалка перестал вмешиваться в работу компании S.I.Group. Сейчас бизнесом управляют родственники политика

Правдивые данные о нардепе: Рыбалка активно вмешивается в детальность своих активов, об этом он публично говорил в интервью журналисте Наталье Ващенко. Кроме того, в поездке в США Рыбалка представлял себя американским сенаторам как генеральный директор семейной корпорации S.I.Group. 

Информация, которую Рыбалка о себе исказил: В 2008-2009 гг. Рыбалка работал заместителем председателя Нацагентства по вопросам подготовки и проведения чемпионата Евро-2012 в Украине, в 2009-2010 гг. был заместителем министра экологии. После этого вернулся в бизнес.

Правдивые данные о нардепе: Рыбалка предпочел не вспоминать о том, что в большую политику попал благодаря влиятельному экс-тестю Геннадию Буткевичу.И вышвырнули его из властных кабинетов как раз в период начала  разногласий с экс-супругой Анной.

Информация, которую Рыбалка о себе исказил: По квоте фракции  (РПЛ) он был назначен главой Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, который возглавлял до ноября 2017 года. 

Правдивые данные о нардепе: Рыбалка предпочел не упоминать, что с должности главы финансового комитета он был уволен по требованию лидера Радикальной партии Олега Лашко на пике уголовного скандала. Компании Рыбалки фигурируют в уголовном производстве СБУ по факту финансирования терроризма, так как продают свою снэковую продукции на территориях, неподконтрольных Украине: Л/ДНР и в Крыму, а также осуществляют поставки в РФ.

Информация, которую Рыбалка о себе исказил: За три года работы в комитете инициировал подготовку ряда законопроектов, ориентированных на улучшение функционирования экономики. 

Правдивые данные о нардепе: За два года работы только один документ авторства Рыбалки стал законом, и там он был лишь соавтором наряду с другими народными депутатами. 

Кроме этого Рыбалка приписывал себе законопроекты, которых не разрабатывал.  А согласно рейтингу издания "Слово і діло", Рыбалку признали самым большим популистом, не исполняющим своих обещаний. 

Информация, которую Рыбалка о себе исказил: ...были подготовлены проекты законов о едином кредитном реестре, о повышении прозрачности Национального банка, о стратегии развития государственных банков, о системе защиты прав кредиторов, о реформировании системы гарантирования вкладов физлиц, о регулировании деятельности ломбардов, рынка Форекс, а также о законодательном урегулировании рынка криптовалюты и правовом статусе майнинга, который должен способствовать повышению эффективности внедрения в Украине технологий блокчейн.

Правдивые данные о нардепе: Законопроект Рыбалки о едином кредитном реестре и профильный Комитет, и вскоре Парламент - провалили. Депутаты предпочли поддержать альтернативный законопроект, который инициировал КМУ. 

Кроме этого, законопроект Рыбалки о якобы защите прав кредиторов - № 6027 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения доверия между банками и их клиентами"  главным экспертным управлением ВР был назвал лоббистским. В июле прошлого года Парламент отказался его поддерживать. Законопроект Рыбалки о регулировании деятельности ломбардов  содержал положения ранее проваленного аналогичного законопроекта авторства депутата М. Полякова. Документ Радой так и не был принят.

Законопроект Рыбалки о форекс-дилерах был раскритикован экспертами ВР а также ведущими экономистами страны. 

Законопроект Рыбалки о криптовалютах № 7183-1  был раскритикован НБУ и ВР. Документ назвали популистским эксперты Bitcoin Foundation. Ряд депутатов публично заявили о том, что не будут поддерживать инициативу радикала.

Примечательно, что соавтором законопроекта о криптовалютах Рыбалка сделал Анастасию Байбородину, которая не имеет профильного образования. Коллеги депутата по фракции раскритиковали его за протягивание своей спутницы по заграничным поездкам в списки законодателей. В целом же деятельность Рыбалки в Парламенте эксперты  оценивают  как "очковтирательство"

Информация, которую Рыбалка о себе исказил: По его же инициативе Нацбанк отказался от идеи стремительного повышения суммы уставного капитала для банков. 

Правдивые данные о нардепе: Эта идея принадлежит финансистам и банкирам, которые предложили финансовому комитету ВР готовый законопроект по этому вопросу. 

Информация, которую Рыбалка о себе исказил: Рыбалка и Радикальная партия последовательно выступали за отставку главы НБУ Валерии Гонтаревой и критиковали деятельность Нацбанка, который, по их мнению, должен стимулировать развитие экономики через дешевое кредитование и создание стимулов для экспорта. 

Правдивые данные о нардепе: Однако ряд законодательных инициатив Рыбалки, которые были внесены им в Раду, преследовали интересы НБУ под руководством Гонтаревой. Именно под руководством Рыбалки финкомитет ВРУ расширил полномочия НБУ, чем спровоцировал "банкопад" в стране. 

Информация, которую Рыбалка о себе исказил: Рыбалка активно коммуницирует с западными партнерами, в частности с центральным офисом Международного валютного фонда в Вашингтоне, Республиканским институтом, USAID, Heritage Foundation и другими, где обсуждает ход украинских реформ, а также вопросы борьбы с коррупцией.

Правдивые данные о нардепе: На самом деле свои визиты в США Рыбалка заказывал у лоббистов, и оплатил 30 тысяч долларов за то, чтобы с ним американские сенаторы встретились.

Информация, которую Рыбалка о себе исказил: После развода с дочерью совладельца сети супермаркетов "АТБ" Геннадия Буткевича, Сергей Рыбалка, и нежелания семьи Буткевич давать Рыбалке возможность участвовать в воспитании дочери, семья и бизнес политика стали объектом постоянного преследования со стороны силовых структур.

Правдивые данные о нардепе: Объектом преследования со стороны ГПУ и СБУ компании Рыбалки стали еще до развода с дочерью Г. Буткевича и по причине неуплаты налогов, вывода крупных денежных средств в оффшоры, ведения бизнеса в РФ (где у депутата журналисты отыскали Липецкий завод по производству снэков). Претензии СБУ к бизнесу Рыбалки связаны с тем, что он, по данным СМИ, поставляет свою продукцию в ОРДЛО

Информация, которую Рыбалка о себе исказил: По мнению Рыбалки, именно Буткевич организовал преследования бизнеса после того, как "АТБ" отказалось платить за поставленный компаниями Рыбалки товар на сумму около 110 млн грн., а все торговые марки S.Group были выдворены из сети.

Правдивые данные о нардепе: На самом деле по этому факту уголовное производство прокуратура расследует против Рыбалки. Речь - о ведении фиктивного предпринимательства и попытках завладеть чужим имуществом.  Более того, Буткевикич в суде доказал клевету Рыбалки. И нардеп даже уплатил экс-тестю моральную компенсацию  за распространения о нем неправдивых данных. 

Информация, которую Рыбалка о себе исказил: В 2017 году Сергей Рыбалка заявил о фабриковании уголовного дела против менеджеров компании якобы из-за поставок товаров на оккупированные территории и финансирования терроризма. Дело расследует СБУ в Сумской области, сотрудники которого якобы обнаружили производственные мощности в Днепре, ориентированные на торговлю с ОРДЛО. 

Правдивые данные о нардепе: При этом адвокаты задержанных топ-менеджеров Рыбалки в суде признали факт торговли с ОРДЛО и попытались убедить суд в том, что Л/ДНР не являются террористическими организациями, а следовательно и торговать сними по их логике – не преступление.  

Информация, которую Рыбалка о себе исказил: В ноябре 2017 года экс-прокурор ГПУ Дмитрий Сус в интервью американскому журналисту Тодду Вуду и "Украинской правде" рассказывал о том, как в ГПУ преднамеренно фальсифицировались уголовные дела против Сергея Рыбалки.

Правдивые данные о нардепе: Сус, который, якобы, дал изобличительное интервью о "заказе" дел против Рыбалки, находится под следствием. Его обвиняют в  завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 Уголовного кодекса), а также в декларировании недостоверных данных (ст. 366-1 Уголовного кодекса). Сус содержится под арестом

Информация, которую Рыбалка о себе исказил: С начала войны на Донбассе предприятия S.Group помогали волонтерскому центру "Надія", который занимается поддержкой воинов в АТО, а также ряда детских учреждений в прифронтовых городах. Рыбалка является активным участником волонтерского движения.

Правдивые данные о нардепе: На самом деле для пиара своей якобы благотворительной деятельности Рыбалка воспользовался услугами псевдоАТОшников. Более того, в открытых источниках найти информацию о деятельности волонтерского центра "Надія" достаточно сложно. Вероятнее всего, речь идет об ОО "Надежда", зарегистрированной в городе Терновка (Днепропетровской области). Но ни официальная страница данной общественной организации в Интернете, ни ее же профиль с социальной сети "Фейсбук" не упоминают о помощи нардепа Рыбалки украинским военным на Донбассе. Судя по имеющейся информации, Центр оказывает поддержку жителям неподконтрольной Украине территории, а также детским домам и центрам, оказавшимся в оккупации. Кроме этого, реальные бойцы АТО требуют лишить Рыбалку мандата за ведении бизнеса с оккупантами, и не единожды пикетировали ВР с такими требованиями. 

В связи с представленными фактами авторы расследования деятельности депутата потребовали от Рыбалки публичных объяснений, а от лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко -  извинений за попытку его соратника указать неправдивые данные. "Сами же делаем выводы о нечистоплотности "радикальных" политиков и лживости их деятельности", - отмечают авторы исследования биографии нардепа.

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