"Брага" — "Заря": видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы

Игровой момент первого матча / UA-Football

Первый матч.

Первый матч 3-го квалифай раунда Лиги Европы между луганской «Зарей» и португальской «Брагой», состоявшийся в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», закончился, что называется боевой ничьей. На гол Рикарду Орта луганчане быстро ответили мячом Александра Караваева.

По всему видно, что оба соперника находятся на стадии «вкатывания» в сезон и, хоть и старались максимально, не сумели продемонстрировать всего своего потенциала.

Игры в национальных чемпионатах.

В паузе между еврокубковыми баталиями "Заря" с успешном съездила во Львов, где минимально одолела тамошние "Карпаты". Причем луганчане выглядели крайне крепко, создали немало моментов, однако их подвела в известном смысле реализация. Португальцы же в минувший уик-энд разгромили Насьонал со счетом 4:2, причем обидчик "Зари" Рикарду Орта вколотил два гола.

Статистика в минувшем сезоне еврокубков.

Заря в сезоне 2017/2018 не сумела преодолеть групповую стадию "Лиги Европы", тогда как "Брага" сумела пробиться в 1/16 финала второго по значимости еврокубка.

Ориентировочные составы.

"Брага": Матеус — Фигейраш, Виана, Р. Силва, Секейра — Эсгайо, Новайш, Шадаш — Франсержио, Эдуарду, Орта

"Заря": Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко — Силас, Харатин — Караваев, Гордиенко, Хомченовский — Рафаэль

Букмекерские котировки.

Все букмекеры единогласны в своем мнении – фаворит матча именно "Брага". В "Париматч" дают на победу португальцев коэффициент 1.38, на ничью — 4.90, на победу "Зари"— 8,10.

В конторе William Hill показатели такие: "Брага" — 1,36, ничья — 4,75, "Заря" — 9,50.

В конторе "Фаворит-Спорт" так расценивают шансы обеих команд: "Брага" — 1.35, ничья — 5.00, "Заря" — 8.25.

Тв-трансляция — телеканал 2+2.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Заря" и "Александрия" выбились в лидеры Украинской премьер-лиги.