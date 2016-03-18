Названа дата боя-реванша между Владимиром Кличко и Фьюри

Команды британского боксера Тайсона Фьюри и уступившего ему украинца Владимира Кличко договорились, что бой-реванш между ними состоится 4 июня.

Об этом пишет boxingnews.com.ua, ссылаясь на данные The Mirror.

В то же время издание уточнило, что пока неизвестно, где именно состоится противостояние.

"Информацию насчет даты боя в комментарии австрийскому изданию Kleine Zeitung подтвердил представитель Klitschko Management Group Никола Паттберг", — добавило издание.

Напомним, в городе Дюссельдорф (Германия) Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. Фото моментов поединка смотрите здесь.