Паралимпиада в Рио: новые рекорды и два золота в копилку сборной Украины

Новыми рекордами и двумя золотыми медалями начался для украинских спортсменов четвертый день Паралимпиады в Рио.

Роман Полянский был лучшим в академической гребле в классе ASM1x на дистанции 1000 метров, установив паралимпийский рекорд в соревнованиях одиночек, а Лейла Аджаметова оставила позади всех конкурентов в забеге на 100 метров, пишет УНИАН.

Украинец преодолел дистанцию в 1000 метров в классе ASM1x за 4:39.56, установив паралимпийский рекорд. Серебро в этой дисциплине завоевал австралиец Эрик Хори, бронзу — британец Том Аггар. Отметим, что соревнования по гребле на байдарках и каноэ впервые были включены в программу Паралимпийских игр.

А Лейла Аджаметова выиграла для Украины 14-ю золотую медаль, заодно установив мировой рекорд.

Она пробежала дистанцию за 11,79 секунды, установив мировой рекорд. Серебро в этой дисциплине завоевала Илс Хэйес из ЮАР, а бронзу — Ким Кросби из США. Еще одна украинка Елена Глебова пришла к финишу четвертой.

Напмоним, за три дня соревнований украинские паралимпийцы завоевали 37 медалей, из которых 12 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых.