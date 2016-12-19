"Бить жестко, побеждать досрочно". Постол посоветовал, как Усику завоевать публику в США

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC украинец Виктор Постол заявил, что для завоевания публики в США украинскому боксеру, чемпиону мира по версии WBO в тяжелом весе Александру Усику "нужно бить жестко и побеждать досрочно".

Об этом он рассказал после боя своего соотечественника с южноафриканским спортсменом Табисо Мчуну, пишет Сегодня.

По словам собеседника издания, в "Америке очень много мексиканцев, и местная публика любит в ринге драку, кровь".

"Игровой, технический бокс любят не сильно. А Саша работает в более игровой форме, но он перестраивается. Ему нужны нокауты и еще раз нокауты. Американцы их любят", — отметил Постол.

Напомним, 18 декабря в американском Лос-Анджелесе Александр Усик успешно провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе, нокаутировав Табисо Мчуну в девятом раунде.