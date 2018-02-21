Пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. Анонс матча "Шахтер" — "Рома"

В среду вечером, 21 февраля, в Харькове пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и итальянской "Ромой", прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Украина".

Игра состоится на стадионе "Металлист" — начало запланировано в 21:45, следить за ней будет арбитр из Шотландии Уильям Коллум, пишет football.ua.

"Горняки" в третий раз в истории попытаются пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. Две прошлые попытки из трех успехом не увенчались, а вот триумфовала донецкая команда на этой стадии как раз в противостоянии с "Ромой"… весной 2011 года ("Шахтер" победил со счетом 6:2 — Ред.)", — отметило издание.

Ориентировочные составы команд-соперниц:

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра;

"Рома": Алиссон — Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов — Де Росси, Строотман — Ундер, Наингголан, Перотти — Джеко;

Травмированы: Малышев — Карсдорп, Гоналон;

Под вопросом: Пеллегрини, Флоренци (оба — "Рома");

Дисквалифицированы: Срна ("Шахтер").

Ранее главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека говорил, что его команду в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов ждет очень сложный матч с "Ромой", встреча будет тактически богатой, а шансы на проход в следующую стадию турнира у команд 50 на 50.