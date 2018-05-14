"Надеюсь, в УЕФА их вы*бут". В Сети негодуют из-за фото балующейся с кубком Лиги Чемпионов дочери президента ФФУ

Пользователи украинского сегмента соцсети Facebook возмутились снимком Елизаветы Чаус − дочери Андрея Павелко, президента Федерации футбола Украины и главы бюджетного комитета Рады – играющей с кубком-трофеем Лиги Чемпионов.

Снимок изначальна был опубликован на Instagram-странице девочки. Затем его переопубликовали множество пользователей Facebook.

"ДочьАндрея Павелко, президента Федерации футбола и главы бюджетного комитета Верховной Рады Елизавета Чаус, играется с кубком Лиги Чемпионов в салоне маминого Range Rover, а ты и дальше стой в километровой очереди, чтобы посмотреть на него издалека, футбольное быдло", − вознегодовал пользователь Владимир Коваль.

"Красивый горшочек", − сыронизировал пользователь Геннадий Гаянский. "Надеюсь, в УЕФА их вы*бут", − кратко и матерно высказался по существу вопроса пользователь Max Frai.

"Для человека, который истинно любит футбол, Кубок - это святыня. Он никогда бы не позволил такого обращения с ним. Но это видимо не о Павелко, как мы уже поняли. "Позорище! Может она его еще как горшок использует?", − проапеллировала к высоким идеалам пользовательница Ирина Бутко.

"Кубок это не игрушка, тем более для детей, а богатые дети все такие вредные", − взглянул на ситуацию под педагогическим углом зрения пользователь Владислав Сухоребрий.

"Это слишком. Даже если это и ребёнок , кубок не должен был быть в ее руках ! Это не игрушка стыдно за родителей", − выразила свое недовольство пользовательница Валерия Щербина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Андрея Павелко раскритиковали за предложение отдать "Динамо" в другие руки.