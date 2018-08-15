"Молодеете с каждым годом!": София Ротару поделилась семейными фото

Знаменитость отдохнула в кругу семьи.
Легенда советской эстрады София Ротару покорила подписчиков теплыми семейными фото.
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимки с вечеринки на природе. 7 августа знаменитость отметила 71-летие, поздравить ее собралась вся семья: сын Руслан, невестка Светлана, внук Анатолий, внучка Соня, сестра Аурика и домашний питомец Джимми.
"Внуки и дети уже совсем взрослые! Самые дорогие моменты моей жизни - когда мы все вместе! Люблю Вас", - подписала фото Ротару.
Подписчики отметили, что Ротару выглядит моложе своих лет, и засыпали ее комплиментами.
"Какая же вы красавица", "Молодеете с каждым годом!", "София Михайловна, вы прелестны, здоровья вам!", - желали подписчики.
Ранее была названа минимальная стоимость выступления Софии Ротару.