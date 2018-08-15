"Молодеете с каждым годом!": София Ротару поделилась семейными фото

София Ротару провела отдых в кругу семьи / instagram.com/sofiarotaru.official/

Легенда советской эстрады София Ротару покорила подписчиков теплыми семейными фото.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимки с вечеринки на природе. 7 августа знаменитость отметила 71-летие, поздравить ее собралась вся семья: сын Руслан, невестка Светлана, внук Анатолий, внучка Соня, сестра Аурика и домашний питомец Джимми.

"Внуки и дети уже совсем взрослые! Самые дорогие моменты моей жизни - когда мы все вместе! Люблю Вас", - подписала фото Ротару.

Подписчики отметили, что Ротару выглядит моложе своих лет, и засыпали ее комплиментами.

"Какая же вы красавица", "Молодеете с каждым годом!", "София Михайловна, вы прелестны, здоровья вам!", - желали подписчики.

❤️ Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 13 Авг 2018 в 3:32 PDT

Ранее была названа минимальная стоимость выступления Софии Ротару.