"Не распадется": актер "Дизель шоу" рассказал о судьбе проекта после ДТП

"Дизель шоу" будет продолжать свою деятельность / "Дизель-студио"

Пострадавший в результате ДТП актер "Дизель шоу" Олег Иваница, который заявил, что покидает проект после гибели его коллеги Марины Поплавской, заверил, что коллектив шоу продолжит свою работу.

На своей странице в Instagram актер выложил видеообращение к подписчикам. Иваница поблагодарил фанатов "Дизель шоу" за поддержку и сочувствие, и заявил, что хочет развеять их переживания.

Так как артист заявил, что уходит из проекта, фанаты стали волноваться за дальнейшую судьбу шоу.

"Первое: "Дизель шоу" не распадется, не рассыпется и не разбежится. Оно будет существовать и будет продолжать вас радовать. Второе: чего хотела бы Марина. Я очень хорошо знал этого человека, и больше всего на свете она хотела, чтобы всем было хорошо, и чтобы все были счастливы. Если бы Мариночка знала, что мне будет комфортнее вне проекта, она бы первая сказала: "Иди с Богом и будь счастлив", – рассказал Иваница.

Как ранее сообщалось, водитель автобуса, в результате ДТП с участием которого погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сознался, что накануне столкновения отвлекся от дороги. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также было обнародовано последнее видео из рокового автобуса.