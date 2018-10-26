Родные Караченцова накануне смерти приготовили торт с фотографиями

Праздничное блюдо было предназначено для предстоящего дня рождения актера.
Известный советский и российский актер Николай Караченцов умер 26 октября, не дожив до своего 74-летия всего один день.
Как сообщает телеграм-канал Mash, родные заказали к празднику актера торт заранее.
На сладком подарке близкие разместили фотографии из фильмов и спектаклей, в которых Караченцов на пике карьеры играл главные роли.
Напомним, в начале октября актер был госпитализирован с воспалением легких. В ноябре 2017 года у артиста диагностировали опухоль правого легкого.
Сын Караченцова Андрей рассказал, что навестил отца в больнице поздно вечером накануне смерти.