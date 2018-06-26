Умер российский поэт Андрей Дементьев

В возрасте 89 лет умер российский поэт, радио – и телеведущий Андрей Дементьев.

Эту информацию подтвердила "РБК" его жена Анна Пугач. По ее словам, Дементьева не стало утром во вторник.

По информации источника "Интерфакса"в медицинских кругах, поэт умер после продолжительной болезни в 1-й Градской больнице в Москве. Также СМИ сообщали, что Дементьев 10 июня был госпитализирован после ухудшения самочувствия, диагноз не разглашается.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года. Его наиболее известные стихотворения: "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком — непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".

Он также был автором слов песен Людмилы Зыкиной, Вадима Мулермана, Софии Ротару.

Более 10 лет он также возглавлял популярный литературный журнал "Юность". В 1990-е начал работать на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.

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