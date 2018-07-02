Тото Кутуньо экстренно госпитализирован

Известного итальянского певца Тото Кутуньо экстренно госпитализировали в больницу в Льеже, Бельгия.

Из-за плохого самочувствия артист отменил концерт, который должен был пройти в городе Серен в рамках фестиваля итальянской песни. По словам советника по спорту и культуре города, Эрика Ванбрабанта, у артиста возникли проблемы с сердцем, передает газета La Repubblica.

Однако сам певец в интервью изданию называет причиной недомогания жару.

"Чрезмерная жара в эти дни вызвала кратковременную слабость, что заставило меня отказаться от выступления в Бельгии", - отметил артист.

Он добавил, что среди врачей в бельгийском госпитале оказались российские и итальянские почитатели его таланта, которых он искренне благодарит за внимание и заботу.

Артист уверил, что через неделю после выписки он снова отправится в международный тур.

Ранее стало известно, что Тото Кутуньо мог погибнуть в потерпевшем катастрофу российском самолете