"Боже мой, какая спина": полуобнаженный Дима Билан восхитил фанаток физической формой

Известный российский певец Дима Билан выложил в Сеть фотографию, на которой он запечатлен без футболки, смотря футбол за ноутбуком.

Снимок исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram. Фото набрало больше 80 тысяч лайков, и сотни восторженных комментариев. Поклонницы просили артиста почаще делать такие кадры.

"Красивая спина", "Дима как всегда фото огонь", "Голый вы гораздо красивее, чем в любой одежде.... странно это ... обычно у людей наоборот. Дима, ходите голый!", "Дима подкачался! Крут", "Боже мой, какая спина", - расхвалили поклонники.

Ранее попавший в больницу Дима Билан похвастался сюрпризом от Филиппа Киркорова.