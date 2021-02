Дуэт Daft Punk объявил о завершении карьеры

Daft Punk / кадр из Daft Punk - Epilogue

Группа Daft Punk объявила о своем распаде необычным способом, показав ролик из своего фильма.

Как сообщает издание PitchFork, распад подтвердил агент Daft Punk Кэтрин Фрейзер.

Дуэт Daft Punk объявили эту новость 8-минутным видео под названием "Эпилог", взятым из их фильма Электрома 2006 года.

Кэтрин Фрейзер пообщалась с журналистами, и подтвердила, что коллектив распался. Однако причин развала она называть не стала.

Томас Бангалтер и Гай-Мануэль де Омем-Кристо основали Daft Punk в Париже в 1993 году. Они выступали в стиле хаус-музыки.

Особую популярность им принес альбом Homework 1997 года. В 2001 году они выпустили второй альбом Discovery, после которого у них вошло в моду выходить на сцену в костюмах роботов.

Все знают из суперпопулярные хиты One More Time и Harder, Better, Faster, Stronger.

За 28 лет работы они выпустили всего 4 альбома, и последний - Random Access Memories принес им Грэмми. Они писали музыку для фильма Трон: Наследие.

Daft Punk - дискография

Весь список дискографии Daft Punk включает четыре студийных альбома, два концертных альбома, три альбома ремиксов, один сборник, один саундтрек, семнадцать синглов и видеоклипов. Также на их счету 3 фильма: D.A.F.T.: A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes, Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem и Daft Punk's Electroma.