Стало известно, какая привычка чаще всего разрушает отношения и подрывает здоровье

16 августа 2018, 03:37

В эксперименте приняли участие почти 300 человек.

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Названа привычка, способная навредить здоровью и отношениям.

Ученые экспериментальным путем выявили привычку, способную навредить не только здоровью, но и отношениям с любимым человеком.

Проанализировав поведение почти 300 участников эксперимента, ученые выяснили, что привычка проверять почту в нерабочее время вредит здоровью и климату в семье, пишет Independent.

Когда человек в свое нерабочее время проверяет рабочий и-мэйл, то у него ухудшается не только ментальное, но и физическое здоровье, в частности, появляется чувство тревоги. По словам респондентов, они замечали такие ощущение и до эксперимента, но тогда с проверкой почты их не связывали.

Читайте такжеСвященник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работатьТаким образом, как выяснили ученые, работа в нерабочие часы повышает уровень стресса и чувство тревоги – причем не только у проверяющего почту, но и у всех членов его семьи. Отказ же от проверки почты в нерабочее время повышает уровень удовлетворенности отношениями с дорогими людьми, заодно укрепляя границы между рабочим и нерабочим временем.

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