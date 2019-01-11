Заденет даже здоровых людей: Землю накрывает сильнейшая магнитная буря

Затихающие отголоски метеоудара будут сказывать на самочувствии еще 12 января.
11 января Землю накроет сильной магнитной бурей. Многих людей ждет ухудшение самочувствия, возможны проблемы со здоровьем.
Эксперты предупреждают, что головных болей и скачков давления стоит ждать даже метеоустойчивым людям.
Затихающие отголоски метеоудара будут сказывать на самочувствии еще и завтра, 12 января. А 16 января Землю ожидает новое магнитное испытание.
Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.
Однако есть способы улучшить самочувствие в такие периоды. Ранее Главред писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.
Напомним, Главред уже публиковал полный список магнитных метеоударов в январе 2019. Также стало известно, когда в феврале Земле грозят метеоудары.