Заденет даже здоровых людей: Землю накрывает сильнейшая магнитная буря

Землю накрывает сильнейшая магнитная буря / clutch.ua

11 января Землю накроет сильной магнитной бурей. Многих людей ждет ухудшение самочувствия, возможны проблемы со здоровьем.

Эксперты предупреждают, что головных болей и скачков давления стоит ждать даже метеоустойчивым людям.

Затихающие отголоски метеоудара будут сказывать на самочувствии еще и завтра, 12 января. А 16 января Землю ожидает новое магнитное испытание.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

Однако есть способы улучшить самочувствие в такие периоды. Ранее Главред писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.

Напомним, Главред уже публиковал полный список магнитных метеоударов в январе 2019. Также стало известно, когда в феврале Земле грозят метеоудары.