Похудеть без контроля калорий: диетолог на пальцах объяснила самый клевый метод похудения

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко буквально на пальцах объяснила самый клевый метод похудения – правило руки или, как еще говорят, диета ладони. Этот метод позволяет худеть, не считая калорий.

Так, на размер сжатого кулака нужно насыпать в тарелку порцию продуктов с высоким содержанием сложных углеводов:

риса, гречки, булгура и иных круп;

пасты;

картошки;

брать хлеба.

Размер одной ладони должна составлять ежедневная порция фруктов.

Читайте такжеНе упустите шанс: гороскоп 2019 назвал даты, когда легче всего похудетьНа размер ладони без пальцев (от основания запястья до основания пальцев) нужно брать порцию продуктов, богатых белком: мяса и рыбы, морепродуктов.

На размер двух ладоней вместе – полезную для здоровья порцию овощей.

При определении оптимальной порции сыра стоит опираться на размер двух указательных и средних пальцев вместе, а порции сливочного масла – размер первой фаланги большого пальца.

Напомним, ученые рассказали, как быстро и качественно похудеть. По словам ученых, для оценки эффективности того или иного способа похудения, они использовали метод двойной метки воды.

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Также диетолог объяснила, что делать, чтоб была красивая попа. Основу рациона, по ее словам, должны составлять овощи (свежие, запеченные, тушеные, пареные), а также легкоусвояемые бобовые.

Кроме того, диетолог раскрыла лучший способ для похудения весной. Весной стоит включить в рацион зелень, отметила врач.

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