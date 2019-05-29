Магнитные бури июня 2019: когда ждать первого метеоудара

29 мая 2019, 06:03

Будет несколько довольно ощутимых метеоударов.

Магнитные бури июня 2019: когда ждать первого метеоудара
Магнитные бури июня 2019: когда ждать первого метеоудара / фото: donbass.ua

По сравнению с майским календарь магнитных бурь на июнь 2019 выглядит довольно оптимистично. Впрочем, несколько довольно ощутимых метеоударов все же будет.

Магнитные бури в июне 2019: когда, какого числа

Расписание магнитных бурь на июнь 2019 выглядит так:

8 июня – средние магнитные колебания: общее недомогание, снижение работоспособности.

9 июня – мощнейшая магнитная буря в июне 2019: повышенное эмоциональное напряжение, принимать лекарства от хронических соматических заболеваний лучше начать заранее. Последствия бури будут ощущаться даже на следующий день, 10 июня.

10 июня –магнитное колебание средней силы. Ощущаются последствия бури предыдущего дня.

28-30 июня – магнитные бури в 4-5 баллов: метеозависимым людям стоит поберечь здоровье.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

  • сонливость или, наоборот, бессонницу;
  • внезапное ухудшение самочувствия,
  • раздражительность,
  • рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.

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