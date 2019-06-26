К 2050 году могут отказаться от беременности и родов: как будут появляться дети

26 июня 2019, 05:09

К примеру, парам с бесплодием не придется пользоваться дорогостоящими услугами суррогатной матери.

беременность, роды
Ученые спрогнозировали, что заменит беременность / womanterra.ru

Ученые-футуристы рассказали, как в ближайшем будущем смогут появляться на свет дети.

Как пишет Medical Futurist, искусственные матки и инкубаторы смогут облегчить жизнь парам с бесплодием или помочь выжить недоношенному ребенку.

Первый шаг к этому - развитие трансплантологии. Уже более десятка детей в США, Швеции и Сербии родились у матерей с донорской маткой, полученной от ближайших родственниц. А в конце 2018 удачно завершилась беременность женщины, которой пересадили матку умершего донора.

Разработка искусственной матки также не стоит на месте. Весной 2017 исследовательская группа под руководством Эмили Партридж продемонстрировала устройство для донашивания эмбрионов ягнят - прозрачную пластиковую емкость, наполненную питательной жидкостью. В ней в течение четырех недель поддерживалась жизни восьми зародышей в возрасте от 105 до 115 дней, что соответствует 23-недельном человеческом плода. Подобные опыты успешно провели исследователи из Японии.

Эксперименты с искусственном маткой и эмбрионами животных будут продолжаться еще два года, после чего устройство испытывают крайне недоношенных человеческих зародышах.

В случае успеха искусственные матки помогут выходить многих недоношенных младенцев. Однако применить их можно и иначе. Например, бесплодные или однополые пары получат возможность завести детей, не прибегая к услугам суррогатных матерей. А, возможно, женщины и вовсе решат отказаться от деторождения в пользу искусственного вынашивания, ведь это избавит их от многих проблем, связанных с беременностью - от набора лишнего веса к послеродовой депрессии.

Правда, ученым еще предстоит выяснить, будут ли дети из искусственной матки отличаться от обычных по физической и интеллектуальной точке зрения, и не будет ли для них травматическим выход в окружающую среду.

Ранее врачи рассказали, безопасно ли заниматься сексом с беременными.

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