Как похудеть без стресса для организма: 13 простых советов от диетолога

Диетолог рассказала, как правильно похудеть без стресса для организма / 1zoom.ru

Диетолог Бахар Ниязова рассекретила простые правила, которые помогли ей похудеть на 25 килограмм без стресса для организма.

На своей странице в Instagram Ниязова поделилась, на первый взгляд, очевидными советами, которые стоит ввести в свою привычную жизнь.

По словам диетолога, для того, чтобы увидеть заветную цифру на весах, вовсе не обязательно падать в голодный обморок и изнурять тело физическими нагрузками.

Как быстро похудеть без стресса для организма:

1. Уменьшить потребление мучного, сладкого и жирного, особенно во второй половине дня.

2. Увеличить потребление сырых фруктов и овощей.

3. За 30 минут до еды выпивать стакан воды.

4. Уменьшить размер порций.

5. Тщательно и не спеша жевать.

6. Дневной рацион разделить на 5 приемов пищи: 3 основных и 2 перекуса.

7. "Легкий" ужин за 3-4 часа до сна.

8. Пить чистую воду, а не только чай-кофе.

9. Делать утреннюю зарядку.

10. Интенсивно ходить не менее 30 минут в день.

11. Давать организму умеренные нагрузки, после которых чувствуется прилив сил, а не утомление.

12. Использовать специальные комплексы упражнений для похудения проблемных частей тела.

13. Вести активный образ жизни.

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