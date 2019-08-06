Как похудеть без стресса для организма: 13 простых советов от диетолога

Эксперт не рекомендует изнурять себя диетами и физическими нагрузками.
Диетолог Бахар Ниязова рассекретила простые правила, которые помогли ей похудеть на 25 килограмм без стресса для организма.
На своей странице в Instagram Ниязова поделилась, на первый взгляд, очевидными советами, которые стоит ввести в свою привычную жизнь.
По словам диетолога, для того, чтобы увидеть заветную цифру на весах, вовсе не обязательно падать в голодный обморок и изнурять тело физическими нагрузками.
Как быстро похудеть без стресса для организма:
1. Уменьшить потребление мучного, сладкого и жирного, особенно во второй половине дня.
2. Увеличить потребление сырых фруктов и овощей.
3. За 30 минут до еды выпивать стакан воды.
4. Уменьшить размер порций.
5. Тщательно и не спеша жевать.
6. Дневной рацион разделить на 5 приемов пищи: 3 основных и 2 перекуса.
7. "Легкий" ужин за 3-4 часа до сна.
8. Пить чистую воду, а не только чай-кофе.
9. Делать утреннюю зарядку.
10. Интенсивно ходить не менее 30 минут в день.
11. Давать организму умеренные нагрузки, после которых чувствуется прилив сил, а не утомление.
12. Использовать специальные комплексы упражнений для похудения проблемных частей тела.
13. Вести активный образ жизни.
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