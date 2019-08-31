До черноты в глазах: чем грозит мощнейшая магнитная буря сентября 2019

Мощнейшая магнитная буря 1 сентября 2019 достигает 6 баллов – как повлияет и как себе помочь, выяснил Главред.
Прогноз магнитных бурь продолжает ухудшаться.
Магнитная буря – это проявление так называемой космической погоды. Отсюда и такое влияние на метеозависимых людей.
И теперь к магнитной буре 1 сентября 2019 стоит готовиться не накануне, 31 августа, а на еще на день раньше. Ранее 31 августа прогнозировался относительно спокойный в геомагнитном плане день. А теперь прогнозы показывают возмущения и в этот день.
Так что предстоящие выходные стоит посвятить отдыху, хорошенько выспаться, побольше дышать свежим воздухом, соблюдать питьевой режим (отказавшись от кофе и пр. в пользу травяных чаев и воды).
Магнитная буря с 31 августа на 2 сентября 2019 фиксируется как мощнейшая магнитная буря за последнее время.
Магнитная буря 1 сентября 2019, пик приходится именно на этот день, грозит людям головными болями (вплоть до мигреней), ознобом, ломотой в суставах, возможны спазмы кровеносных сосудов.
Серьезную опасность представляют спровоцированные магнитной бурей резкие скачки давления и гипертонический криз.
Всё дело в том, что от влияния магнитных бурь больше всех страдают дети и пожилые люди. Также оказывают они влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегето-сосудистой дистонией, а также различными хроническими (особенно связанными с опорно-двигательным аппаратом или дыхательной системой) и психическими заболеваниями.
Читайте такжеДля здоровья и счастья: стрижка по лунному календарю на сентябрь 2019Симптомы при магнитных бурях могут длиться сутками. Поэтому не стоит халатно относиться к своему здоровью в этот период. Стоит прислушиваться к постигаемым от него сигналам: не пытаться работать/тренироваться через силу, запихиваться жирной пищей "за компанию" (если вас, к примеру, пригласили в гости) – лучше устроить себе пару разгрузочных дней и отдохнуть.
Симптомы при магнитных бурях
При магнитных бурях сильнее всего страдают голова и сосуды. Многие жалуются в первую очередь именно на головные боли и головокружения.
Магнитные бури часто провоцируют такие симптомы:
- сонливость или, наоборот, бессонницу;
- дискомфорт в области груди;
- внезапное ухудшение самочувствия;
- головокружения;
- раздражительность;
- потемнение в глазах;
- рассеянность внимания.
Магнитные бури: что делать
Следите за своим питанием – что едите и пьете в дни магнитных бурь. Нужно избегать переедания, ведь это повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.
По словам психолога Ирины Чуевой, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, нужно укреплять свое здоровье.
"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.