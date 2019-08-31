До черноты в глазах: чем грозит мощнейшая магнитная буря сентября 2019

Чем грозит мощнейшая магнитная буря сентября 2019 / фото: xyz.org.ua

Прогноз магнитных бурь продолжает ухудшаться.

Магнитная буря – это проявление так называемой космической погоды. Отсюда и такое влияние на метеозависимых людей.

И теперь к магнитной буре 1 сентября 2019 стоит готовиться не накануне, 31 августа, а на еще на день раньше. Ранее 31 августа прогнозировался относительно спокойный в геомагнитном плане день. А теперь прогнозы показывают возмущения и в этот день.

Так что предстоящие выходные стоит посвятить отдыху, хорошенько выспаться, побольше дышать свежим воздухом, соблюдать питьевой режим (отказавшись от кофе и пр. в пользу травяных чаев и воды).

Магнитная буря с 31 августа на 2 сентября 2019 фиксируется как мощнейшая магнитная буря за последнее время.

Магнитная буря 1 сентября 2019, пик приходится именно на этот день, грозит людям головными болями (вплоть до мигреней), ознобом, ломотой в суставах, возможны спазмы кровеносных сосудов.

Серьезную опасность представляют спровоцированные магнитной бурей резкие скачки давления и гипертонический криз.

Всё дело в том, что от влияния магнитных бурь больше всех страдают дети и пожилые люди. Также оказывают они влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегето-сосудистой дистонией, а также различными хроническими (особенно связанными с опорно-двигательным аппаратом или дыхательной системой) и психическими заболеваниями.

Читайте такжеДля здоровья и счастья: стрижка по лунному календарю на сентябрь 2019Симптомы при магнитных бурях могут длиться сутками. Поэтому не стоит халатно относиться к своему здоровью в этот период. Стоит прислушиваться к постигаемым от него сигналам: не пытаться работать/тренироваться через силу, запихиваться жирной пищей "за компанию" (если вас, к примеру, пригласили в гости) – лучше устроить себе пару разгрузочных дней и отдохнуть.

Магнитные бури в сентябре 2019: расписание по дням

Магнитные бури в сентябре 2019: расписание по дням

Симптомы при магнитных бурях

При магнитных бурях сильнее всего страдают голова и сосуды. Многие жалуются в первую очередь именно на головные боли и головокружения.

Магнитные бури часто провоцируют такие симптомы:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

дискомфорт в области груди;

внезапное ухудшение самочувствия;

головокружения;

раздражительность;

потемнение в глазах;

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

Следите за своим питанием – что едите и пьете в дни магнитных бурь. Нужно избегать переедания, ведь это повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

По словам психолога Ирины Чуевой, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, нужно укреплять свое здоровье.

"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.