Бывший главком украинского флота рассказал, как Россия провоцирует "народные бунты"

27 августа 2018, 14:22

Вице-адмирал Сергей Гайдук выступил в эфире украинского телевидения.

Гайдук
Сергей Гайдук / УНИАН

Руководство Российской Федерации сознательно и целенаправленно организовывает экономическое давление на морские порты в Мариуполе и Бердянке – для того, чтобы спровоцировать народные бунты.

Соответствующе мнение экс-командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук озвучил в эфире телеканала "Еспрессо"

По его мнению, РФ "реализует стратегию хаоса" в азовской акватории.

"Мы должны понимать, что в этих портах работают до пяти тысяч человек, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчкт идкт в данном направлении", — пояснил вице-адмирал.

Как считает Гайдук, ситуацию крайне осложняет тот факт, что боевые действия в зоне ООС идут относительно недалеко от Мариуполя.

"Только представьте, на востоке от Мариуполя находится "нулёвка", где расположена наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на западе от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и так далее", — отметил он.

Напомним, ранее Гайдук сообщал о том, что РФ готова лишить Украину моря, а также объяснил причины простоя украинских кораблей в аннексированном полуострове Крым.

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Россия Украина Мариуполь Крым порт бунты ВМФ РФ Сергей Гайдук
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