КПВВ на Донбассе перешли на осенний график работы

УНИАН

Контрольно-пропускные пункты (КПВВ) на Донбассе в среду, 12 сентября, перешли на осенний график и работают в штатном режиме.

"Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил сегодня открылись согласно осеннему графику и работают в штатном режиме", - сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 46 тыс.человек и 5,6 тыс. транспортных средств.

Отмечается также, что пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил помешали незаконному перемещению через КПВВ "Майорское" партии одежды на сумму почти 13 тыс.грн.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силу Украины перебросили армейскую группировку в Приазовье.