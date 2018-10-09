"Азовское море очень коварное": активист объяснил, почему Крымский мост обречен

Крымский мост могут разрушить льдины, считает активист / yuga.ru

Один из координаторов блокады захваченного Российской Федерацией Крыма, бизнесмен Ленур Ислямов сообщил, что построенный страной мост на полуостров над Керченским проливом с приходом сильных морозов будет обречен.

Постройка не застрахована от льдин, которые могут образоваться в Азовском море и направиться в сторону пролива, рассказал активист "Обозревателю".

"При той малой глубине Азовского моря, оно на самом деле очень коварное, зимой там скапливается очень большое количество льда. Просто в прошлом году зима была довольно теплая, а я помню зимы, когда там толщина льда доходила до трех метров", — отметил собеседник.

По его словам, когда это все начинает сходить, льдины идут как раз в сторону Керченского пролива. "Поэтому, это все двинется в сторону Крымского моста, он в любом случае обречен", — заявил Ислямов.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.