"Закрой свой еб*ный рот": нардеп обвинил Туку и его сына в контрабанде

Народный депутат Украины Антон Яценко обвинил заместителя министра по делам временно оккупированных территорий Георгия Туку и его сына Павла во взяточничестве и контрабанде в зону АТО.

В Facebook Павел Тука написал, что не оставит без ответа лживое заявление нардепа.

"Значит так, дамы и господа. Я безумно спокойный человек, но данное чучело перешло все допустимые рамки.Я такого не прощу никогда. Я много допускал ошибок в жизни, часто оступался, но обвинять меня в таком…Я публично даю слово, что так этого не оставлю. Нардепы, которых мы заслужили", - написал Павел в соцсети.

Тука-младший также обнародовал переписку с Яценко, из которой видно, что нардеп не предъявляет конкретных обвинений.

"Яценко встрял по полной", "Павло Тука, а можно вас убедительно попросить, что б вы не оставили вот это просто так, а довели дело до логичного конца", "Это просто хамство в идеале. Статья за клевету есть?" "Паша, чем можем помочь？Как правильно?", - писали люди в комментариях под постом.

Павел Тука попросил комментаторов не писать оскорбления в адрес Яценко, поскольку нардеп грозил идти с заявлением на каждого в СБУ.

Напомним, ранее Георгий Тука заявил, что при встрече пожелал бы президенту России Владимиру Путину смерти.