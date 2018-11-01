Подорожание газа, новые тарифы и паспорта: что меняется для украинцев в ноябре

Повышение цен на газ – главный "подарок" для украинцев в ноябре / Печное Дело

Уже с сегодняшнего дня украинцев ждет немало "покращень". Причем в большинстве случаев это слово следует понимать с иронией. Впрочем, "Главред" постарался найти и позитив.

Подорожание газа для украинцев

Кабмин повысил цену на газ для населения. С 1 ноября она составит 8550 грн за 1 тысячу кубометров. Это означает, что цены на газ вырастут на 23,5%. Прежде тариф на газ для населения в Украине составлял 6,9579 грн за 1 кубометр.

При этом требование немедленно возвратить стоимость газа для населения страны на прежний уровень премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже назвал "ненаучной фантастикой". А президент страны Петр Порошенко пообещал "не сдаваться имперской Москве ради газа", то есть тоже косвенно подтвердил, что цены на газ в Украине будут расти и дальше.

Причем киевлянам в ноябре придется платить за ЖКХ без учета субсидий. Все дело изменении порядка их назначения, а также в некорректной работе программного обеспечения.

Впоследствии столичные власти обещают выслать квитанции с суммой субсидий сразу за два месяца – октябрь и ноябрь, заверили в КГГА. Таким образом, перерасчет с учетом суммы субсидии будет произведен только в ноябре.

ID-паспорта для каждого украинца

Если раньше пластиковые ID-карты вместо бумажных паспортов-"книжечек" выдавали лишь лицам, достигшим 14 лет, или в случае потери/повреждения документа – то теперь получить ID-паспорт в Украине сможет любой желающий гражданин.

Цена вопроса – 87 грн при стандартном оформлении за 10-20 дней, 174 грн при срочном.

При оформлении ID-паспорта понадобятся следующие документы:

свидетельство о рождении;

для внутренне перемещенных лиц – справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц;

для лиц, проживающих за границей и для лиц, которые получили украинское гражданство за рубежом – паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

документы, подтверждающие гражданство и удостоверяющие личность родителей или одного из них, которые на момент рождения имели украинское гражданство;

для бездомных – удостоверение о взятии на учет бездомных лиц;

идентификационный код;

справка о месте регистрации;

свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, решение суда о расторжении брака;

свидетельство о рождении детей;

свидетельство об изменении имени.

Подорожание телефонной связи

С 1 ноября подорожают услуги стационарной связи, то есть разговоры по городскому телефону. Причем это только первый этап.

Так, с ноября на 17% вырастет тариф для населения в городе (от 3-7 грн), а в селах – на 18,8% (3-7 грн).

С января 2019 года для населения и юридических лиц в городах повышение составит 9% (от 2 грн до 5 грн), для сельских юридических лиц – 12% (3-6 грн), для бюджетных учреждений – 14,7% (3-7 грн), для сельского населения тариф повысится на 18,7% (4-9 грн).

Единый билет в Киеве

В тестовом режиме запускается проект единого билета – Э-билета – на все виды коммунального транспорта Киева. Теперь рассчитаться за проезд можно будет:

специальной карточкой (как в метро),

билетом с QR-кодом,

банковской карточкой или "Картой киевлянина".

Новые правила парковки

Читайте такжеВ Черновцах коп жестоко избил водителя из-за неправильной парковкиРанее в Украине уже заработали новые правила парковки и правила ПДД. Водителей ждут штрафы со скидками и эвакуация авто.

С 1 же ноября на украинские дороги выйдут инспекторы по парковке. Причем штрафовать за нарушение ПДД, неправильную парковку и за задержку оплаты они начнут в тот же день. Максимальная сумма штрафа – 510 грн.

Напомним также, что с 8 октября на украинских дорогах заработали радары скорости TruCam. У себя в Facebook патрульная полиция уже даже обнародовала список трасс, где за соблюдением скоростных ограничений будут следить радары TruCam.

При этом в Киеве до весны отменяют скоростной режим 80 км/ч. С 1 ноября разгоняться до 80 км/ч нельзя будет даже на улицах, ранее указанных в разрешении Киеврады.

Жилье для украинских солдат

Государство пообещало с 1 ноября начать обеспечивать комфортабельными общежитиями военных-контрактников – или компенсировать им аренду жилья. Предоставить новое жилье лично Порошенко пообещал в целом 23 тысячам солдатам-контрактникам.

Напомним, Рада отменила мораторий на взыскание банками квартир у неплательщиков валютных ипотечных кредитов, даже если та – единственное жилье кредитора.

Погода на ноябрь-2018

Погода в ноябре-2018 в Украине обещает постоянные скачки температур. Хотя начало месяца и будет теплым, но уже с 7 ноября украинцам стоит подготовиться к значительному похолоданию и даже мокрому снегу. Таков прогноз народного синоптика Леонида Горбаня.

По его данным, температура в ноябре-2018 будет держаться на таких отметках:

7-9 ноября – от 1 до 2 градусов мороза и мокрый снег с дождем;

11-14 ноября – от 0 до 2 градусов мороза,

14-16 ноября – столбики термометров подскачут до 4 градусов тепла,

затем похолодание до 3 градусов мороза,

с 20 по 23 ноября – плюсовая температура,

с 23 по 27 ноября – морозы до -5 градусов, возможно, -8 градусов.

Гороскоп на ноябрь-2018 для всех знаков Зодиака

Астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь-2018.

Четырем знакам Зодиака – Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам в ноябре лучше залечь на дно. Звезды сулят им не самый лучший месяц, отметил астролог в комментарии "Главреду".