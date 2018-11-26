Угроза большой войны, цели введения военного положения: мнения экспертов об агрессии России на Азове

26 ноября 2018, 14:22

В головах у значительного числа украинцев образовываются каша и хаос, полагает Бабченко.

Собраны ключевые высказывания экспертов насчет агрессии России против Украины на Азове
Собраны ключевые высказывания экспертов насчет агрессии России против Украины в Азовском море / mns.gov.ua

Российская Федерация в воскресенье, 25 ноября, пошла на агрессию против трех судов Украины в Азовском море, атаковала и захватила их, были ранены и попали в плен украинские моряки.

Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение. 

Ряд экспертов уже прокомментировали возникший конфликт, в частности, назвали его цель, предложили ответ на агрессивные действия России, а также рассказали о последствиях введения в Украине военного положения.

ЦЕЛЬ АГРЕССИИ РОССИИ НА АЗОВЕ, И ЧТО ПУТИН ПОКАЗАЛ ПОРОШЕНКО

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман полагает, что обострение в Азовском море призвано поднять рейтинг президента РФ Владимира Путина.

"Война — "Виагра" для старческого путинского рейтинга, который только поднимется, сразу норовит упасть. В последнее время рейтинг Путина быстро падает, а число считающих его виновным в проблемах России — растет", — отметил эксперт.

По мнению журналиста Юрия Бутусова, атакой на Азове российский лидер показал украинскому, что не позволит в Украине проводить выборы (в 2019-м в стране запланированы президентские выборы) спокойно, что РФ сделает все для дискредитации государства и его основы — армии.

"Ну, то, что в головах у россиян полный п*здец и абсолютная каша, давно уже не новость. Гораздо хуже, что такая же каша и хаос образовываются в головах и у значительного числа украинцев", — написал в Facebook российский журналист Аркадий Бабченко.

Читайте такжеПеренесли операции в Москве: у Порошенко рассказали о состоянии раненых на Азове украинцев"О том, что открытое нападение российской армии с применением авиации и флота на Украину в ее водах это, оказывается, провокация Порошенко с целью отмены выборов и захвата власти, сейчас в оба уха просто гигантским потоком несется, как и из российского зомбоящика, так и из украинского "Фейсбука". Одни и те же аргументы. Одними и теми же словами. Вот это действительно плохо. Борьба с барыгой окончательно затмила собой войну. Борьба с собственной властью затмила борьбу с агрессором…", — добавил автор.

КАК УКРАИНА МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ НА АГРЕССИЮ РОССИИ В АЗОВСКОМ МОРЕ И УГРОЗА БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ МЕЖДУ СТРАНАМИ

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что для отпора агрессии РФ на Азове Украине необходимо укреплять береговую линию обороны, а также развивать ракетные войска. По его словам, нашей стране нужно разорвать соглашения с Россией о внутреннем море и договоры по квотам на вылов рыбы.

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что внешняя и внутренняя политика властей Украины, направленная на раскол общества, сделали нашу страну самой вероятной площадкой, где Россия и Запад померятся силами.

Между тем волонтер Юрий Касьянов уверен, что войны между Украиной и РФ не будет, а будет "очередной позор". "Что-то мне кажется, что события возле Керченского моста были не провокацией России против Украины, а провокацией власти против украинского народа. Хотя на первый взгляд все происходящее казалось просто бездарно спланированной операцией и очередным проявлением трусости. Ан, нет...", — написал активист.

Российский оппозиционный политик, депутат Госдумы России Константин Боровой говорил Главреду, что "Путин готов идти на провокации, но не готов на масштабные военные действия".

Бутусов уверен, что большой войны и вторжения РФ в Украину не будет. "Россия не имеет сил для захвата Украины, мы не по зубам Кремлю", — выразил мнение журналист.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ В УКРАИНЕ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse" Анатолий Октисюк поделился мнение, что с помощью введения в Украине военного положения политические консультанты и стратеги Порошенко хотят, в частности, сбить избирательный темп главных противников, зачистить нелояльные СМИ и переделить сферы влияния в бизнесе.

Аналитик, политолог Александр Кочетков полагает, что введение военного положения поможет президенту в период выборов, потому что "по факту запрещает критику власти (трактуется как действия в пользу врага), митинги протеста (кроме патриотических митингов в поддержку власти), наглядную агитацию, не согласованную с властью, и позволяет запрещать неугодные СМИ, политические партии и общественные организации". 

Исполнительный директор международного фонда The Bleyzer Foundation Олег Устенко считает, что после введения в Украине военного положения логично было бы ожидать пересмотра государственного бюджета на 2019 год.

"Причем пересмотр должен пройти как по статьям доходной части, так и расходной. Идея одна — "все для нужд фронта". Родина в опасности. Выкачать из окровавленной экономики необходимо будет по максимуму. И оборона также должна получить максимум", — добавил он.

"Гораздо больше, чем то, что сейчас заложено в проект государственного бюджета на 2019 год — в районе 5% ВВП на сектор безопасности и обороны. Тот бюджет "ночного бдения", который с таким скрипом принимался ночью на прошлой неделе становится бесполезным. Концепция бюджета должна быть изменена кардинально…", — подчеркнул Устенко.

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Россия агрессия Петр Порошенко Владимир Путин Азовское море
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