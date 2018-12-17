В Крыму подняли украинских флаг в знак поддержки пленных моряков

Флаг Украины развивался в Крыму / Униан

В знак поддержки 24 пленных украинских моряков сине-желтый флаг был поднят в аннексированной Россией Крыму.

"Акцию организовали волонтеры группы InformNapalm в Крымских горах над Ласпинским перевалом. Один из волонтеров развернул флаг Украины на скале с видом на Форосскую бухту и мыс Сарыч прочитал стихи современного севастопольского автора по мотивам "Заповіту" Тараса Шевченко", - сообщает в Facebook правозащитный центр "Действие".

Отмечается, что активисты завершили акцию официальным приветствием украинской армии: "Слава Україні! Героям Слава!".

/ Фото: Facebook/Правозащитный центр "Действие"

Как ранее сообщалось, по улице Крещатик в центре Киева прошли двое неизвестных, завернутые в украинский и российский государственные флаги.