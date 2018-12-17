"Украину судят по политике": украинка на Мисс мира-2018 Леонила Гузь рассказала о закулисье конкурса

Девушка сознается, что в Китае к ней относились предвзято / Фото: Instagram/Леонила Гузь

Победительница конкурса Мисс Украина-2018, которая представляла страну на Мисс мира-2018 и не вошла в тридцатку финалисток, пожаловалась на подтасовку результатов.

В интервью Комсомольской правде девушка рассказала, что у организаторов и судей изначально было предвзятое отношение, поэтому победители были заметны изначально.

"Мексиканка была очень активной, а еще участницы из Индонезии и Таиланда. Даже во время танцев девушек из этих стран ставили вперед. Это было так заметно. За два дня до финала я уже поняла, кто станет победительницей Мисс мира", — призналась Гузь.

По мнению украинки, у фавориток конкурса были весьма неприглядные конкурсные костюмы, однако это не повлияло на решение судей.

" У многих участниц были шикарные национальные костюмы. А у мексиканки самый обычный. В итоге ее все равно взяли в следующий тур", - поделилась мнением модель.

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Гузь признается, что дружбы между участницами не было. Девушки пытались поддерживать приятельские отношения, но конкуренция была очевидна.

"В начале все дружат как сестры, а перед финалом просто ненавидят друг друга. Потом все только и смотрят, у кого лучше платье. Думала, может мне в спортивном костюме выйти, чтобы на меня так не смотрели?" – сказала украинка.

Модель призналась, что в Китае ощущается весьма прохладное отношение к Украине, о которой судят по политическим событиям.

"Нашу страну знают в связи с политическими событиями. Мне показалось, что отношение к Украине не очень хорошее. Не могу объяснить, но я это почувствовала", - подытожила девушка.

Как известно, победительница конкурса "Мисс мира-2018" Ванесса де Леон из Мексики покорила судей изысканной и скромной красотой, рассказав при этом о многочисленных благотворительных проектах, которые она поддерживает.