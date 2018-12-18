Епифаний назвал единую церковь залогом сохранения Крыма и Донбасса

Митрополит полагает, что именно создание ПЦУ могло ранее уберечь страну от утраты территорий.
Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины Епифаний высказал мнение, что, если бы единую церковь создали раньше, то удалось бы избежать аннексии Крыма и оккупации Донбасса.
"Все автокефальные церкви создавались с помощью государственной власти" – сказал он в эфире программы "Свобода слова".
Епифаний подчеркнул, что единую церковь в Украине необходимо было создать еще в 1992 году, это помогло бы решить многие катаклизмы.
"Поскольку в 2014 году украинское общество было разделено между двумя церквями, одна из которых служила Украине, а другая - открыто отстаивала интересы России, стала возможной оккупация Крыма и начало военных действий в Донбассе", - заявил Епифаний.
Как ранее сообщалось, обнародовано видео Объединительного собора, состоявшегося 15 декабря в Софии Киевской, на котором была создана Православная церковь Украины и избран ее предстоятель митрополит Епифаний.
Напомним, в минувшую субботу, 15 декабря, во время Объединительного собора митрополита Епифания (Думенко) избрали предстоятелем Православной церкви Украины. Позднее он провел первую литургию в новом качестве. Далее Епифания упомянули во время богослужения Вселенского патриархата.