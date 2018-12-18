Епифаний назвал единую церковь залогом сохранения Крыма и Донбасса

Митрополит Епифаний считает, что в Украине единую церковь нужно было создавать в 1992 году / Reuters

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины Епифаний высказал мнение, что, если бы единую церковь создали раньше, то удалось бы избежать аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

"Все автокефальные церкви создавались с помощью государственной власти" – сказал он в эфире программы "Свобода слова".

Епифаний подчеркнул, что единую церковь в Украине необходимо было создать еще в 1992 году, это помогло бы решить многие катаклизмы.

"Поскольку в 2014 году украинское общество было разделено между двумя церквями, одна из которых служила Украине, а другая - открыто отстаивала интересы России, стала возможной оккупация Крыма и начало военных действий в Донбассе", - заявил Епифаний.

Как ранее сообщалось, обнародовано видео Объединительного собора, состоявшегося 15 декабря в Софии Киевской, на котором была создана Православная церковь Украины и избран ее предстоятель митрополит Епифаний.

Напомним, в минувшую субботу, 15 декабря, во время Объединительного собора митрополита Епифания (Думенко) избрали предстоятелем Православной церкви Украины. Позднее он провел первую литургию в новом качестве. Далее Епифания упомянули во время богослужения Вселенского патриархата.