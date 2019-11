В США переименовали столицу Украины

The New York Times будет правильно писать название столицы Украины/ Фото facebook.com/ukr.embassy.usa

Авторитетное американское издание The New York Times, которое ранее влипло в скандал из-за карты Украины без Крыма, начало использовать правильную транслитерацию названия украинской столицы - Kyiv вместо Kiev.

"Кажется, этого ждали все! Американское издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив Kiev на Kyiv", - говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook.

В посольстве напомнили, что летом Совет США по географическим названиям решил заменить официальное название столицы Украины в международной базе. После этого ряд всемирно известных американских изданий присоединился к рекомендациям международной акции #KyivNotKiev. В частности, перешли на правильное написание названия столицы Украины Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal.

Напомним, ранее известный британский телеканал ITV уважил Украину и перешел на правильное написание названия украинской столицы латиницей - теперь вместо русскоязычного Kiev на телеканале будут писать украиноязычный вариант Kyiv.

Ведущая телерадиовещательная корпорация Британии ВВС также официально изменила написание украинской столицы. Вместо русскоязычного варианта Kiev теперь будут писать украинскую версию Kyiv. Позже примеру ВВС последовало авторитетное издание The Telegraph. Издание The Financial Times также перешло на правильное написание названия украинской столицы.

Как известно, в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA. В рамках этой компании МИД обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев латиницей. Много европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.