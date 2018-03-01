Помилование от президента: Порошенко разрешил выпустить из тюрьмы осужденную на пожизненный срок

Любовь Кушинская первой в годы независимости Украины получила пожизненный срок заключения за убийство двух человек. И она станет первой, кого с таким сроком заключения помиловал президент Украины Петр Порошенко.

Женщина выйдет на свободу в апреле текущего года. Об этом говорится в сообщении заместителя министра юстиции Дениса Чернышева в Facebook.

"Любовь Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок заключения. Символично, что именно она и стала первой женщиной, которую помиловал глава государства", - написал он.

По мнению Чернышова, помилование Кушинской послужит реальным стимулом для других заключенных на пути к их исправлению и ресоциализации.

Напомним, в 1997 году жительницу Львова Любовь Кушинскую обвинили в убийстве двух мужчин. По словам женщины, ее приговор заказал близкий ей человек, который задолжал ей крупную сумму денег. Она - единственная в Украине женщина, которую приговорили к пожизненному заключению. Свою вину она так и не признала.

Как ранее сообщалось, для продолжения процесса освобождения украинских заложников Порошенко помиловал женщину, которая совершила тяжкое преступление.