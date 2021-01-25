Депутат от партии Порошенко попал в скандал из-за российских актеров, одобряющих аннексию Крыма

Алексей Гончаренко / Униан

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко попал в скандал из-за того, что он интересовался возможностью въезда в Украину российских актеров, которые посещали оккупированный Крым или публично одобряли аннексию полуострова.

Журналисты проекта Схемы выяснили, что 17 февраля 2020 Алексей Гончаренко направил в Службу безопасности и Государственную пограничную службу Украины письмо с просьбой предоставить "официальную информацию об отсутствии запрета на въезд" для восьми артистов из России.

Гончаренко объяснил, что к нему еще до карантина обратилась директор московского театра Школа современной пьесы с ходатайством в целях организации гастролей артистов труппы этого театра в Украине весной-летом 2020 года.

Среди артистов, возможность въезда в Украину которых Гончаренко просил уточнить, - основатель и художественный руководитель вышеупомянутого театра Иосиф Райхельгауз. В 2014 году он высказывался в поддержку аннексии Крыма. Также Райхельгауз посещал оккупированную Ялту в 2016-м году, где выступал председателем жюри фестиваля "Театр. Чехов. Ялта".

Также в обращении Гончаренко к СБУ и ГПСУ указаны такие артисты:

Ирина Алферова. Включена в перечень лиц Минкультуры Украины, которые создают угрозу нацбезопасности.

Юрий Чернов. Сыграл в фильме "Крым", который сняли при поддержке министерства обороны России.

Елена Санаева. В 2016 году, то есть после аннексии Крыма, она участвовала в фестивале "Театр Чехов Ялта" как член жюри.

Марат Башаров. Приезжал с выступлениями в аннексированный Крым без официального украинского разрешения.

В комментарии журналисту Схем Гончаренко заявил, что уточнял в СБУ и Государственной пограничной службе, были ли эти российские артисты замечены в антиукраинской деятельности или нет. По его словам, "если они были замечены в антиукраинской деятельности - им нечего делать в Украине. Если они не были замечены в антиукраинской деятельности - добро пожаловать, приезжайте и давайте обмениваться культурой".

Также Гончаренко опубликовал комментарий по поводу данной ситуации в своем Telegram-канале.

"Если коротко, то я не просил, а спрашивал: можно ли этим артистам въезжать в Украину? Думаю, это нормальная практика и я, как народный депутат Украины, имею право это делать. Если внимательно прочитаете письмо, там не написано "требую впустить", там написано "можно ли?". Простите, но то, что сейчас делают некоторые журналисты - классическая манипуляция", - прокомментировал журналистское расследование нардеп.

Гончаренко добавил, что Райхельгауз - выходец из Одессы, говорит на украинском языке и не поддерживает аннексию Крыма.

Как известно, Министерство культуры Украины составило "черный" список российских и мировых деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Периодически он пополняется новыми фамилиями.

Как сообщал Главред, 22 декабря 2020 года Министерство культуры и информационной политики добавило российского актера, режиссера и продюсера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

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