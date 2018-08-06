ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве

Консульство РФ заявило, что держит ситуацию на контроле

В США агентами Федерального Бюро расследований задержаны четыре гражданина России; им выдвинуто подозрение в отмывании денег и сговоре с мошенническими целями.

"В период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества", - сообщает в Twitter консульство России в Нью-Йорке.

В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 августа 2018 г.

Отмечается, что один из россиян был задержан в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого пока неизвестно.

Читайте такжеУ ФБР есть доказательство того, как Трамп за деньги пытается скрыть свой секс "на стороне" - СМИИмена задержанных и обстоятельства задержания также пока не разглашаются.

Напомним, в Вашингтоне 15 июля задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину, подозреваемую в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля. В ФБР заявили о том, что Бутина работала в США в формате "через постель".