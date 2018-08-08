МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"

Таким образом русские среагировали на инцидент с пуском ракеты над Эстонией.
Министерство иностранных дел России язвительно прокомментировало недавний инцидент с ошибочным запуском ракеты класса "воздух-воздух" испанскими пилотами над Эстонией.
"Мы же говорили, что военный блок НАТО - бесполезный", - говорится в сообщении МИД в своем аккаунте в Twitter в среду, 8 августа.
Мы же говорили, что военный блок #НАТО - бесполезный. #МИДзнал pic.twitter.com/OkOzGwI37X— МИД России ?? (@MID_RF) 8 августа 2018 г.
Читайте такжеИз-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказалиКстати, в конце предложения российский МИД добавил многозначительный хэштег "МИДзнал".
Напомним, истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету "воздух-воздух" AMRAAM. У ракеты включается режим саморазрушения, который при ошибочном запуске обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд приземлился на землю.