МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"

Аккаунт МИД РФ в Твиттере ведет чрезвычайно жирный тролль

Министерство иностранных дел России язвительно прокомментировало недавний инцидент с ошибочным запуском ракеты класса "воздух-воздух" испанскими пилотами над Эстонией.

"Мы же говорили, что военный блок НАТО - бесполезный", - говорится в сообщении МИД в своем аккаунте в Twitter в среду, 8 августа.

Читайте такжеИз-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказалиКстати, в конце предложения российский МИД добавил многозначительный хэштег "МИДзнал".

Напомним, истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету "воздух-воздух" AMRAAM. У ракеты включается режим саморазрушения, который при ошибочном запуске обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд приземлился на землю.