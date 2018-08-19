Заявление Вайкуле о Крыме раскритиковали в Латвии

Вайкуле раскритиковали в Латвии / Фото: Instagram/Лайма Вайкуле

В Риге заместитель главного редактора радио Baltcom Вадим Родионов заявил, что после слов легенды советской эстрады Лаймы Вайкуле о нежелании из-за санкций посещать аннексированный Россией Крым в эфир начали поступать звонки от русскоязычных граждан Латвии.

"Отношение латвийцев к России довольно специфическое, и я бы назвал его чёрно-белым. Многие латыши воспринимают Россию как оккупанта, но, несмотря на это, в Латвии остаётся много русскоязычных, которые отстаивают совершенно другую позицию", - цитирует Радионова "Новая газета".

Журналист добавил, что в Латвии 40% населения являются русскоязычными и большинство из них считают Крым частью России. Он отметил, что опрос не проводился, но подозревает, что большинство таких граждан осуждают Вайкуле за резкое высказывание. По словам Радионова, некоторые жители страны начали говорить о том, что певица "прогнулась под националистами".

"Она сама виновата, нужно думать, что говоришь! Хочешь зарабатывать в России, так и веди себя прилично!", "Крым наш! Чего тут рассуждать?!" - цитирует газета звонки в эфир радиостанции.

По словам Радионова, некоторые латыши до сих пор отождествляют Вайкуле с СССР и считают российской певицей, поэтому возмутились ее нежеланию посещать Крым.

Напомним, директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев предложил воспринимать заявление певицы о Крыме "в меру своей испорченности".

Позже в России потребовали на высшем уровне проверить концертную деятельность Вайкуле на предмет соблюдения законов России.