В России назвали причину таинственного исчезновения премьера Медведева

Глава российского правительства не появлялся на публике около десяти дней.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с 14 августа не проводит публичных мероприятий, в том числе пропустил заседание Совета безопасности России, хотя он обязан присутствовать на каждом заседании. Об отпуске высокопоставленного чиновника аппарат правительства не сообщал, а также не отменял запланированные ранее заседания и встречи.
"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет главе правительства РФ проводить публичные мероприятия", – цитирует Интерфакс пресс-службу правительства России.
Объяснение последовало после того, как в российском сегменте соцсетей начала молниеносно распространяться информация о таинственном исчезновении премьера.
О характере травмы, подкосившей на две недели Медведева, в пресс-службе не сообщили. Неизвестно и о виде спорта, которым якобы занимается премьер. Отмечается, что Медведев находится в Москве.
Напомним, пользователи соцсетей высмеяли рост российского премьер-министра Дмитрия Медведева на совместных фото с главой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.