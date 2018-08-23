В России назвали причину таинственного исчезновения премьера Медведева

Медведев лечит спортивную травму / Reuters

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с 14 августа не проводит публичных мероприятий, в том числе пропустил заседание Совета безопасности России, хотя он обязан присутствовать на каждом заседании. Об отпуске высокопоставленного чиновника аппарат правительства не сообщал, а также не отменял запланированные ранее заседания и встречи.

"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет главе правительства РФ проводить публичные мероприятия", – цитирует Интерфакс пресс-службу правительства России.

Объяснение последовало после того, как в российском сегменте соцсетей начала молниеносно распространяться информация о таинственном исчезновении премьера.

О характере травмы, подкосившей на две недели Медведева, в пресс-службе не сообщили. Неизвестно и о виде спорта, которым якобы занимается премьер. Отмечается, что Медведев находится в Москве.

Напомним, пользователи соцсетей высмеяли рост российского премьер-министра Дмитрия Медведева на совместных фото с главой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.