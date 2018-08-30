"Губошлепная дура": Собчак отреагировала на критику со стороны Лимонова стебным видео

Ксения Собчак отреагировала на критику со стороны Эдуарда Лимонова смешным видеороликом / Скриншот видео с youtube.com

Бывший кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критику со стороны российского писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова, опубликовав стебное видео.

Ведущая выложила ролик на своей странице в Instagram, за 12 часов он собрал более 48 тысяч лайков.

"Эдуард Лимонов назвал меня губастой и губошлепой дурой. Вот, что значит — пришел "вДудь", а в итоге вспомнил меня…", — подписала видео политик.

В начале ролика Собчак запечатлена с большими игрушечными губами, потом она сняла их и рассказала о программе на телевидении "Обожди меня", где все находят друг друга, и добавила, что с ней такое на самом деле произошло — ее нашел "деда Эдя".

Ранее сообщалось, что Эдуард Лимонов дал интервью российскому журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю в его программе на YouTube-канале "вДудь", в которой, в частности, назвал Ксению Собчак "идиоткой" и "губошлепой дурой".