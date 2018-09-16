СМИ раскрыли некоторые подробности заседания Синода РПЦ

16 сентября 2018, 17:24

Прямое вмешательство Кремля и "черная кошка" между Кириллом и Онуфрием - предварительные итоги заседания.

В РПЦ начинается разброд и шатание
В РПЦ начинается разброд и шатание / "Православие"

Синодальная дискуссия РПЦ 14 сентября, собранная по вопросу получения Украиной автокефалии, отметилась "непривычно прямолинейным вмешательством Кремля" - им стало неожиданное заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на церковную тему.

Российское издание "Новая газета" отметило, что Песков огласил свое заявление около полудня, когда заседание было в самом разгаре - пресс-секретарь Путина заявил, что в Кремле внимательно следят за ходом Синода и надеются, что возобладает предпочтительный сценарий "сохранения единства православного мира".

Читайте такжеВ РПЦ заявили о возможном кровопролитии в случае автокефалии УПЦ"Обычно патриархия и Кремль утрясали подобные вопросы кулуарно, и, если пресс-секретарю президента пришлось давать указания патриарху через телеэфир, значит, противоречия достигли серьезных масштабов", - пишет "Новая газета", связывая это с накопившимся в российской верхушке недовольством главой РПЦ патриархом Кириллом (Гундяевым).

"После начальственного окрика патриарх вынужден был немного остыть и отложить на будущее полный и безоговорочный разрыв общения с Константинополем и прочими православными церквами, которые его поддержат", - говорится в тексте.

"Новая газета" также отметила, что нынешний разрыв преподносится пастве как "неполный", предварительный, однако в каноническом праве Православной церкви такого вида разрыва нет. Оно знает лишь полный разрыв - когда одна церковь обвиняет другую в ереси.

Немалой сенсацией, добавляет издание, стало отсутствие на Синоде главы УПЦ МП митрополита Онуфрия - тот не приехал, сказавшись больным.

"Патриарх Кирилл, похоже, ему не поверил, потому что, приветствуя киевского собрата по видеосвязи, заявил буквально: "Радуемся видеть Вас в силе и крепости!... Мы будем иметь дискуссию в синоде и потом, Ваше Блаженство, проинформируем Вас о результатах", — и прекратил видеосвязь.

"Когда на эту невежливую фразу обратил внимание о. Андрей Кураев, пресс-служба патриархии спешно удалила ее из официальной видеозаписи", - говорится в статье.

Читайте такжеРазрыв с Константинополем: у Филарета обвинили РПЦ в попытке удержать светскую властьПри этом издание отмечает, что предстоятель УПЦ МП — самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата — является вторым по статусу членом синода РПЦ, сразу после патриарха.

Напомним, накануне состоялся Синод РПЦ, решивший, что в храмах Московского патриархатапрекращается молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией.

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

В ответ в РПЦ пригрозили Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве.

Кроме того, в РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании церковных канонов".

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
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