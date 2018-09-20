Посол Палестины осадил российские СМИ за фейк о "признании" Крыма

Палестина / aljazeera.com

Посол частично признанного государства Палестина в России Абдельхафиз Нофаль не делал заявлений о готовности его страны признать аннексированный Крым российским.

Он об этом сообщает РИА Новости.

"Никаких заявлений в отношении статуса Крыма (я) не давал", - сказал Нофаль, отметив, что не имеет полномочий для таких заявлений,

Дипломат подчеркнул, что Палестина "не вмешивается в дела других стран".

Накануне российские СМИ сообщили, будто бы палестинские власти готовы признать аннексированный полуостров российским. Статью с фейком опубликовал сайт газеты "Известия", она до сих пор доступна для прочтения.

iz.ru

В интервью изданию Нофаль якобы утверждал, что "в зарубежных странах есть понимание того, что Крым всегда был частью России, это - жизненно важное для России пространство".