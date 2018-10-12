В России обвинили Константинополь в "аннексии Украины"

Российский эксперт предложил целый перечень контрмер, в том числе и создать Турецкую Православную Церковь.
То, что Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария, в России назвали "аннексией Украины".
Такое мнение сейчас активно распространяется в российском сегменте Facebook. В частности, об этом написал председатель Интеллектуального клуба "Катехон", член Синодальной библейско-Богословской комиссии РПЦ политолог Аркадий Малер.
"Долгожданный фанарский Синод все-таки еще не предоставил Томос об автокефалии Украине, но совершил два более чем антицерковных шага:
Читайте такжеУкраина отдала Крым в обмен на автокефалию?1) отменил свое решение от 1686 года о праве Московского Патриархата рукополагать Киевского митрополита, т.е. аннексировал территорию Украины,
2) снял анафему с главы УПЦКП "патриарха Филарета" (Михаила Денисенко) и главы УАПЦ "митрополита Макария" (Николая Малетича) (орфография автора сохранена – ред.)", – написал Малер.
Он обвинил Константинопольский патриархат в том, что тот является "просто политической структурой по разложению и разрушению мирового Православия".
Он предложил целый перечень контрмер, в том числе и создать Турецкую Православную Церковь под эгидой РПЦ со своими приходами на территории Турции.
Напомним, накануне Вселенский патриархат заявил, что предоставление томоса об автокефалии для УПЦ будет продолжаться, поскольку Украину признали каноничной территорией Вселенского патриархата.
В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.
Ранее сообщалось, что автокефалию УПЦ предоставят "по указке из США". Москва пытается заручиться поддержкой остальных Поместных Церквей, но те ссориться с Фанаром не стремятся.
В конце сентября патриарх УПЦ КП Филарет посетил Госдепартамент США. Филарет встретился с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчелом.
Ранее аналитический центр Atlantic Council написал, что предоставление автокефалии от РПЦ миллионам украинских православных верующих станет таким же знаковым событием, как и выход Украины из СССР. Путинская "мягкая сила" потерпела окончательное поражение.
Как сообщалось, РПЦ заговорила о разрыве отношений с Константинополем из-за автокефалии Киева. В РПЦ заявили, что не признают автокефалию УПЦ в стлучае ее предоставления.