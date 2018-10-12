В России обвинили Константинополь в "аннексии Украины" / Фото: Pixabay

То, что Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария, в России назвали "аннексией Украины".

Такое мнение сейчас активно распространяется в российском сегменте Facebook. В частности, об этом написал председатель Интеллектуального клуба "Катехон", член Синодальной библейско-Богословской комиссии РПЦ политолог Аркадий Малер.

"Долгожданный фанарский Синод все-таки еще не предоставил Томос об автокефалии Украине, но совершил два более чем антицерковных шага:

Читайте такжеУкраина отдала Крым в обмен на автокефалию?1) отменил свое решение от 1686 года о праве Московского Патриархата рукополагать Киевского митрополита, т.е. аннексировал территорию Украины,

2) снял анафему с главы УПЦКП "патриарха Филарета" (Михаила Денисенко) и главы УАПЦ "митрополита Макария" (Николая Малетича) (орфография автора сохранена – ред.)", – написал Малер.

Он обвинил Константинопольский патриархат в том, что тот является "просто политической структурой по разложению и разрушению мирового Православия".

Он предложил целый перечень контрмер, в том числе и создать Турецкую Православную Церковь под эгидой РПЦ со своими приходами на территории Турции.

/ facebook.com/Аркадий Малер

Напомним, накануне Вселенский патриархат заявил, что предоставление томоса об автокефалии для УПЦ будет продолжаться, поскольку Украину признали каноничной территорией Вселенского патриархата.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Ранее сообщалось, что автокефалию УПЦ предоставят "по указке из США". Москва пытается заручиться поддержкой остальных Поместных Церквей, но те ссориться с Фанаром не стремятся.

В конце сентября патриарх УПЦ КП Филарет посетил Госдепартамент США. Филарет встретился с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчелом.

Ранее аналитический центр Atlantic Council написал, что предоставление автокефалии от РПЦ миллионам украинских православных верующих станет таким же знаковым событием, как и выход Украины из СССР. Путинская "мягкая сила" потерпела окончательное поражение.

Как сообщалось, РПЦ заговорила о разрыве отношений с Константинополем из-за автокефалии Киева. В РПЦ заявили, что не признают автокефалию УПЦ в стлучае ее предоставления.