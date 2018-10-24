Журналист рассказал о последствиях краха режима Путина

24 октября 2018, 12:35

Германия только выиграет от падения путинского режима, полагает Портников.

Журналист полагает, что после краха режима Владимира Путина отношение России к ее месту в Европе может изменится
После краха режима Владимира Путина отношение России к ее месту в Европе может изменится, полагает журналист / Reuters

Журналист, публицист Виталий Портников считает, что в Российской Федерации крах режима Владимира Путина подразумевает изменение отношения страны к ее месту в Европе.

От краха путинского режима Германия только выиграет, а не проиграет, рассказал аналитик в интервью Ukrlife.TV.

По его словам, после падения в РФ режима Путина государство все-таки может выбрать европейский путь развития. 

"… от краха Советского Союза главным государством, которое выиграло,… была Германия. Не Соединенные Штаты, не Великобритания, потому что в этих странах были уже решены основные вопросы бытия, а Германия была страной разделенной", — отметил собеседник. 

По его словам, крах СССР "помог, во-первых, воссоединению Германии, во-вторых, тому что открылась возможность создания единой безопасной Европы, в которой любая страна чувствует себя комфортнее, чем, когда эта Европа не была разделена на два лагеря, в-третьих, это привело к достаточно сильному развитию немецкой экономики".Ранее Виталий Портников выразил мнение, что Россия уйдет с захваченной части Донбасса и из Крыма только, когда рухнет, а Украине нужно определиться — отгородиться от РФ или пойти на диффузию (проникновение одного вещества в другое при их соприкосновении) с мафией.

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Россия СССР Германия Виталий Портников режим крах Владимир Путин
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