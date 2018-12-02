Названа единственная ценность, на которой держится Россия

РФ держится на единственной ценности — это внешние угрозы, полагает эксперт / Reuters

Заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко считает, что Российская Федерация держится на единственной ценности — внешние угрозы.

РФ сама создает внешние угрозы, использует для накручивания людей, и они помогают удерживать общество в рамках одной страны, рассказал эксперт Обозревателю.

"Единственная ценность, на которой держится Россия — внешние угрозы. Когда говорят, что украинцы в Крыму и в Западной Украине разные, хочу сказать, что россияне из Санкт-Петербурга и Грозного — это тоже совсем разные люди", — отметил он.

По словам аналитика, использование властями РФ информации о внешних угрозах мы видим в российских СМИ — все первые полосы изданий связаны с конфликтом в Керченском проливе. "Россия специально раздувает керченский кризис. Происходит нагнетание антиукраинских настроений", — добавил собеседник.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.