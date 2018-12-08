Мишени для разведки: Мэй утвердила "черный список" российских олигархов - СМИ

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг / superoofer.livejournal.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила представленный британской разведкой список наиболее близких к президенту РФ Владимиру Путину представителей крупного бизнеса.

Они должны стать "мишенью для британской разведки", на которых будет оказано давление, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.

В сообщении также приводится список лиц, вошедших в "черный список": Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги.

Отмечается, что все персоны имеют чрезвычайно тесные профессиональные и финансовые отношения с Путиным.

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"Мы считаем, что они участвуют в сделках Кремля по целому ряду направлений, в том числе используют свои финансовые возможности в пользу российского государства", — рассказал собеседник издания.

При этом указанным лицам планируется ограничить свободу маневра и способность свободно путешествовать и работать в Великобритании, Европе и других странах.

Кроме того, воздействие на этих людей будет важной частью ответа правительства Великобритании на нападение в Солсбери, утверждает источник издания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Великобритания также выступила за ужесточение антироссийских санкций в связи с агрессией РФ в Керченском проливе.