В РФ прокомментировали "словоизлияние" Порошенко о войне

Захваченные РФ украинские катера в порту Керчи / Reuters

Слова президента Петра Порошенко о том, что инцидент в Керченском проливе означает войну Украины с Россией, не стоит воспринимать всерьез.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

"Порошенко уже столько раз говорил слово "война", такое ощущение, будто он себе тешит душу этими разговорами. В то же время украинский президент ни разу не заикнулся юридически о том, что есть военный конфликт между нашими государствами. Именно поэтому очередное словоизлияние… Не стоило бы воспринимать всерьез", - приводит агентство слова Бальбека.

Депутат отметил, что Порошенко и его "зарубежные друзья" не в состоянии повлиять на события в России.

Накануне Петр Порошенко в интервью Fox News заявил о "войне", комментируя инцидент в Керченском проливе. По словам украинского лидера, действия пограничников в российских территориальных водах расцениваются как "агрессия".

"Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - сказал Порошенко.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.