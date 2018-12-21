"Раскол" и "столкновение верующих": РФ выдвинула новый церковный ультиматум Украине

В РФ обеспокоились из-за "дискриминации" УПЦ МП / Sputnik Молдова

Украинские власти не должны вмешиваться в дела церкви, "как полагается светскому государству", заявили в Министерстве иностранных дел России.

Там высказали обеспокоенность из-за "дискриминации и насилия в отношении представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и ее объектов культа".

"Раскол Церкви и намеренное столкновение православных верующих - очевидные инструменты политических игр Киева. Призываем украинские власти не вмешиваться в дела Церкви, как полагается светскому государству", - говорится в комментарии МИД РФ.

Напомним, Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. Отныне эта религиозная организация обязана в своем полном названии "указать свое место в структуре иностранной религиозной организации".

Как ранее сообщалось, пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что принятый Верховной Радой закон о необходимости смены названия церкви московского патриархата на РПЦявляется противоправным и не соответствует действительности.