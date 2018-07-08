В Турции пассажирский поезд сошел с рельсов: много погибших и пострадавших

На северо-западе Турции произошла авария пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капыкуле-Стамбул. Шесть вагонов сошли с рельсов, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на Минздрав Турции, вследствие аварии погибли десять человек, еще 73 получили ранения.

По данным Минтранспорта Турции, авария произошла из-за смягчения почвы вследствие проливных дождей. Для ликвидации последствий трагедии направлены все экстренные службы страны.

"Есть много пострадавших. В связи с тем, что местность труднопроходимая, в район привлечена спецтехника. Большая часть раненых эвакуирована из зоны происшествия. Есть информация, что катастрофа произошла вследствие проливных дождей. В ближайшее время министерство выступит с заявлением в связи с инцидентом", - сказал губернатор Текирдага.

Напомним, ранее в Турции застрелена певица Хаджер Тюлю (Hacer Tülü), она погибла в результате произошедшей в ночном клубе стрельбы.