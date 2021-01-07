Диалог с Китаем и битва против России: эксперт сделал прогноз о политике США при Байдене

Китай - претендент на мировое лидерство, поэтому США будут вести диалог с Пекином - эксперт / GettyImages

Администрация новоизбранного президента США Джо Байдена намерена проводить жесткую политику в отношении России, которую Вашингтон уже поставил на одну ступень с Ираном и начинает рассматривать в качестве террористического государства. Американцы попытаются наладить диалог с Китаем, однако с РФ будут говорить исключительно с позиции санкций.

Об этом заявил эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала Украина 24, комментируя обвинения со стороны США в адрес РФ в осуществлении кибератак и вмешательстве в избирательный процесс.

Согласно прогнозу аналитика, команда новоизбранного президента США Джо Байдена в рамках своего политического курса будет работать на усиление давления на РФ. Вашингтон поставил Россию в один ряд с Ираном, что усложняет возможность проведения каких-либо переговоров.Читайте такжеБайден намерен жестко противостоять Пекину, конфликт США и Китая неизбежен – New York Times

"Новая администрация берет курс на более жесткие отношения с Россией. Диалог, я думаю, будет продолжаться, но давление также будет усиливаться на Россию... Поставили Иран и Россию на одну ступень, и Россия уже рассматривается как страна террористическая. Она высокотехнологичная, оказывает влияние через сети на политику США, но ее сравнивают с террористической страной. Из семьи цивилизованных наций Россия уже выпала, она потеряла свой имидж", - считает Осипенко.

Также он добавил, что США по-разному воспринимают роль России и Китая на мировой политической арене, поэтому в отношении Пекина и Москвы будут применяться разные механизмы. КНР претендует на роль глобального экономического лидера, тогда как РФ, обладая военной силой, не располагает сильной экономикой. По этой причине с китайской стороной Вашингтон станет вести переговоры, а Россию ожидает санкционное давление.Читайте такжеЭкс-посол США в России объяснил, почему Байден не будет дружить с Путиным

"О России они знают, что нет экономики у них за исключением поставок сырья, но есть военная сила еще сегодня. Поэтому различные будут подходы. С Китаем будет общение, диалог, дипломатия, где-то попытки давить, а Россию просто будут дожимать", - подчеркнул Руслан Осипенко.

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