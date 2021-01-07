Диалог с Китаем и битва против России: эксперт сделал прогноз о политике США при Байдене

Политика США при Джо Байдене в отношении России и Китая будет существенно отличаться, полагает Руслан Осипенко.
Администрация новоизбранного президента США Джо Байдена намерена проводить жесткую политику в отношении России, которую Вашингтон уже поставил на одну ступень с Ираном и начинает рассматривать в качестве террористического государства. Американцы попытаются наладить диалог с Китаем, однако с РФ будут говорить исключительно с позиции санкций.
Об этом заявил эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала Украина 24, комментируя обвинения со стороны США в адрес РФ в осуществлении кибератак и вмешательстве в избирательный процесс.
Согласно прогнозу аналитика, команда новоизбранного президента США Джо Байдена в рамках своего политического курса будет работать на усиление давления на РФ. Вашингтон поставил Россию в один ряд с Ираном, что усложняет возможность проведения каких-либо переговоров.Читайте такжеБайден намерен жестко противостоять Пекину, конфликт США и Китая неизбежен – New York Times
"Новая администрация берет курс на более жесткие отношения с Россией. Диалог, я думаю, будет продолжаться, но давление также будет усиливаться на Россию... Поставили Иран и Россию на одну ступень, и Россия уже рассматривается как страна террористическая. Она высокотехнологичная, оказывает влияние через сети на политику США, но ее сравнивают с террористической страной. Из семьи цивилизованных наций Россия уже выпала, она потеряла свой имидж", - считает Осипенко.
Также он добавил, что США по-разному воспринимают роль России и Китая на мировой политической арене, поэтому в отношении Пекина и Москвы будут применяться разные механизмы. КНР претендует на роль глобального экономического лидера, тогда как РФ, обладая военной силой, не располагает сильной экономикой. По этой причине с китайской стороной Вашингтон станет вести переговоры, а Россию ожидает санкционное давление.Читайте такжеЭкс-посол США в России объяснил, почему Байден не будет дружить с Путиным
"О России они знают, что нет экономики у них за исключением поставок сырья, но есть военная сила еще сегодня. Поэтому различные будут подходы. С Китаем будет общение, диалог, дипломатия, где-то попытки давить, а Россию просто будут дожимать", - подчеркнул Руслан Осипенко.
США – Россия новости
- В ноябре приглашенный научный сотрудник Университета Джорджа Вашингтона Джованна Де Майо заявляла, что при президентстве Джо Байдена американцы усилят давление на Россию. Байден укрепит сотрудничество с ЕС и попытается привлечь Москву к ответственности.
- Избранный президент США Джо Байден 29 декабря заявил, что Вашингтону нужно усовершенствовать приоритеты национальной безопасности государства, чтобы Штаты смогли отвечать на стратегические вызовы со стороны Китая и России.
- Соратник Байдена, возможный советник новоизбранного главы государства по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США планируют урегулировать вопрос продления договора СНВ-3 с Россией. При этом Вашингтон будет стремиться привлечь Москву к ответственности за взлом киберсетей американского правительства, в котором американцы подозревают россиян.