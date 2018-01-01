"Операция Троя". The Times рассекретил план Кремля по аннексии Запорожья

У Суркова оценивали стоимость захвата области в 200 тысяч долларов

В Запорожье планировалось организовать митинги, подобные донецким. Reuters

В 2014 году советнику президента России Владимира Путина Владиславу Суркову поступил детальный план по организации переворота в Запорожье, который был назван "Троя".

О нем стало известно только сейчас благодаря утечке, организованной хакерам, пишет издание The Times. "Главред" предлагает ознакомится с полным переводом статьи.

"Операция "Троя": российский сценарий распространения хаоса в Украине"

Шпионы были на исходных позициях, лидеры восстания уже были названы. Когда Алексей Муратов направил свой план кремлевскому чиновнику в ноябре 2014 года, цели были ясны.

Позже взломанный командой хакеров, защищенный кодом документ вскрыл "Трою" - стратегию подготовки жителей Запорожской области на востоке Украины к пророссийскому захвату, или, согласно определению самого документа, "освобождению от нацистско-фашистских оккупантов".

Предложение было частью широкой кампании Кремля в рамках стратегии по дестабилизации Украины. Это было показано в докладе, который попал в руке The Times, основанном на утекших письмах Владислава Суркова, влиятельного помощника Кремля, которого некоторые называют "путинским Распутиным".

Боб Сили, депутат от консерваторов, который стал одним из авторов доклада, утверждает, что утекшая информация "является моментальным снимком скрытых кампаний и гибридной войны, а также расценок на все - от кибератак до фейковых новостей, взяток и демонстраций, вплоть до свержения региональных правительств".

181 тысяча на восстание

Господин Муратов был депутатом в Курском регионе, граничащим с Украиной, и ранее являлся членом правящей партии "Единая Россия", поддерживающей президента Путина. Ранее в 2014 году он был назначен представителем сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" в России.

В рамках операции "Троя" он предлагал потратить 181 тысячу долларов на экспансию восстания на западную часть Украины. Документ, предположительно, был адресован Иналу Ардзинбе, заместителю Суркова. Это был план по манипуляции общественным мнением перед восстанием в Запорожье с целью вырвать регион из орбиты влияния киевских властей. Согласно проекту, восстание должна была обеспечивать "существующая шпионская сеть". Кульминацией плана "Троя" должны были стать неопределённые в документе "силовые действия" повстанцев против проукраинских группировок, таких как "Правый сектор" и "Самооборона".

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План господина Муратова, очевидно, так и не был запущен, и невозможно сказать, рассматривали ли его в Москве в качестве серьезного предложения.

Тем не менее, составленный бюджет предполагал, что в состав основной группы войдут 15 военнослужащих и сотрудников служб безопасности, как минимум десять представителей полиции, 37 шпионов и информаторов, а также ряд региональных политиков. Их лидером должен был стать Владимир Новиков, полевой командир с позывным "Алабай".

Бюджет также включал в себя 40 тысяч долларов на организацию протестов, 10 тысяч долларов на поддержание сети агентов в СБУ и МВД. Еще 49 тысяч долларов планировалось потратить на транспорт.

Кремль говорит о фабрикации

Документ был обнаружен украинскими хакерами в ноябре прошлого года и изучен господином Сили. В Кремле назвали материал сфабрикованным, хотя часть людей, которые были разоблачены в том, что слали письма Суркову, утверждали, что они были подлинными.

В 2015 году представитель МИД России пошутил, что Ардзинба "супермен", если он действительно способен проводить все махинации, в которых его обвиняют в Украине. Если взломанные электронные письма являются подлинными, они демонстрируют широкую попытку развернуть политику Украины в сторону Кремля, используя стремление к автономии в регионах с преобладающим русскоязычным населением в качестве инструмента разрушения централизованного государственного контроля.

Подобные методы предположительно использовались одновременно с прямым военным вмешательством Москвы в конфликт на востоке Украины. Господин Путин отрицает, что российские регулярные войска когда-либо пересекали границы для участия в боевых действиях, говоря, что добровольцы "по зову сердца" отправились поддерживать сепаратистов. Однако в Украине неоднократно наблюдались российские танки и пехота, и общепризнано, что они сыграли ключевую роль в решающих боях против правительственных войск в 2014 году.

$ 181,000 - стоимость операции "Троя", стратегии по расширению восстания на Запорожскую область;

$ 40,000 – были выделены на организацию пророссийских протестов в регионе;

$ 10,000 – цена поддержания сети агентов в СБУ и МВД Украины;

$ 100-300 – стоимость взлома электронных почтовых ящиков;

$ 50-5,000 – цена за взлом веб-сайта;

$ 130,500 – стоимость плана по "демотивации врагов" в соцсетях и накопление личных данных выбранных лиц в Харькове;

$ 120,460 – цена проведения местных выборов, рассчитанная на 30 политических фигур, включая депозиты, платежи и пиар-кампанию;

$ 19,200 – цена на митинги в Харькове сроком на месяц, с сотней участников и взятками полиции.